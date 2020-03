BBB20: Após prova de resistência, veja quem é o novo líder

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Foto: Reprodução / Instagram

Felipe Prior é o novo líder da semana do BBB 20.

Para conquistar a liderança, o brother tinha que apertar o botão que está à sua frente quando o saísse o spray dos tubos que simulavam desodorantes. O último que apertasse ou quem "queimasse a largada" seria eliminado.

O primeiro e o penúltimo a ser eliminado durante a prova já garantiam uma vaga no paradão desta semana. Babu foi o primeiro a ser eliminado.

O último disparo do spray de desodorante foi feito às 06h30 da manhã desta sexta-feira (13). Felipe Prior venceu a disputa contra a sister Rafa Kalliman. Ela divide a berlinda com o brother Babu, com a indicação do líder e os votos da casa.