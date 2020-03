BBB20: Após formação do paredão, Marcela fala sobre sister: 'Acho que ela sai'

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Durante conversa no quarto do líder, as sisters Gizelly, Marcela e Thelma comentam sobre a formação do paredão deste domingo (22). Os brothers Daniel, Flay e Ivy disputam pela permanência no BBB 20.

A líder Thelma reclamou justificativa de Flayslane para permanecer na casa. "Foi tipo rebatendo o que eu tinha falado, né”. Gizelly então opinou sobre o comportamento da emparedada. "Muito feio. A Rafa falou que, no dela, ela fez a mesma coisa”.

A Líder continua: "Acho que ela estava com raiva na hora". Marcela, então opina sobre a situação: "Ela estava se defendendo, um direito dela. Tem trinta segundos. Você acusou ela de um negócio, e ela se defendeu. Não foi bonito mesmo, mas é um direito dela”.

Marcela aposta na eliminação de Flay e diz que ficaria surpresa se isso não acontecer. ”Eu acho que ela sai. Se não sair, eu vou ficar bem surpresa, mas eu acho que ela sai”. Gizelly concorda com a amiga e Thelma diz que acha ruim ficar na dúvida até a Eliminação.