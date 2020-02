Ludmilla dá 'sarrada' em esposa no BBB 20, e lança indireta para 'Gicela'

e a Ludmilla e a Bruna que ja surraram os casais daquela casa com quimica #bbb20pic.twitter.com/95mx8Sjw6d — mel(@kcbridgesz) February 22, 2020

A funkeira Ludmilla fez na noite desta sexta-feira (21), um show na casa do Big Brother Brasil, que agitou os confinados e mandou uma indireta para a advogada Gizelly e para a obstetra Marcela. O recado fez os internautas enlouquecerem na web.

Após vários sucessos que estavam na boca dos participantes, Ludmilla emplacou a música “Bom”, e dançou sensual com sua companheira e dançarina Bruna. Em certa parte do show, a funkeira olha para Gizelly e Marcela e dispara: “Hoje Tem”.

Internautas fãs do programa, da cantora e do ‘Gicela’ começaram a compartilhar o vídeo várias vezes no Twitter, mesma rede social onde Lud afirmou que não poderia passar informações para os confinados.