Mulher é batizada dentro de caixa d’água durante quarentena

Ao atender um pedido de uma fiel, um pastor da cidade de Tatuí, em São Paulo, batizou a mulher dentro de uma caixa d’água. Por conta da pandemia do coronavírus, estão proibidos aglomerações inclusive em igrejas.

De acordo com o site de notícias da Globo, a cerimônia religiosa contou apenas com a presença do pastor e alguns familiares da mulher. Ainda segundo a publicação, O ato aconteceu durante a Semana Santa, que segundo o pastor, é um período que muitas pessoas sentem o desejo de se batizar.

O pastor ainda contou que o método de batismo delivery ganhou popularidade.