Japinha do CPM22 fala sobre conversa vazada com menor e cita Marcelo Camelo: ‘Não há crime’

O baterista do CPM22 Ricardo Japinha, que foi afastado da banda após ter uma conversa vazada com uma garota de 16 anos, falou sobre a polêmica.

“Nunca cheguei a conhecer essa pessoa. Nem lembro dela, para ser sincero, mas a menina deveria ser bonita. A conversa não teve uma conotação maldosa. Nunca faltei com respeito com ninguém. Teve um clima de descontração, de combinarmos de nos encontrar. Fluiu de forma agradável”, disse ele em entrevista ao ‘Uol’.

Japinha disse ainda que é comum menores de idade se aproximarem dele ou de outros membros da banda. “Já cheguei a pedir RG para fãs, muitas enganavam a idade. Você tem que ter esse discernimento porque corre o risco de se prejudicar. Por mais que haja consentimento, não é visto com bons olhos. Mas o Marcelo Camelo começou a namorar a Mallu (Magalhães) quando ela tinha 15 anos. O Caetano é casado com uma mulher que era menor de idade quando se conheceram. Com consentimento, não há crime”, disse à publicação.

O baterista disse que se arrepende da conversa com a adolescente, mas considera que o vazamento tomou grandes proporções. “Eu, sinceramente, não vejo maldade. Mas se pudesse não ter tido essa conversa, não teria. Tem uma das minhas falas que eu peço para ela procurar a banda se ela quisesse. Nunca encostei ou beijei uma mulher sem ela querer. Não forcei”, pontou.

Ele ainda rebateu as críticas: “E a questão de ser menor de idade e continuar conversando? Fui falando como se fosse alguém maior de idade. Era uma clima leve, educado, os dois se divertindo. Foi algo normal como com todos os fãs. Mas é mais fácil dizer que o Japinha tentou levar uma menor para a cama mentindo a idade”.

Japinha acredita que a maioria das pessoas vai perceber que a conversa foi uma brincadeira. “Sabem que foi um exagero. A quarentena está fazendo com que as pessoas se concentrem em qualquer fogueira que surge na internet. O cancelamento está na moda”.

O músico já acionou os advogados e diz que pretende processar. “Isso gera uma onda violenta de ataques. Começou a ficar um negócio muito chato. Me acusaram de crimes que não cometi. As provas são claras. Quem é do bem, como eu, não gosta de ter que ficar se expondo e indo à justiça. A única forma é processar essas pessoas por calúnia e difamação. Não quero dinheiro. Quero acabar com esse diz que me diz. Tenho pais, tenho filha, pago minhas contas. Sei que a verdade vai se estabelecer. Não queria, mas tive que procurar um advogado. Tenho que me proteger legalmente. Se essa história não parar, preciso tomar essa atitude. É legal poder falar a verdade, especialmente para a imprensa. Se a justiça tiver que ser acionada para as pessoas pararem de falar, será feito”, concluiu.