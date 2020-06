CPM22 afasta baterista Japinha após conversa vazada com menor de idade

Sobre eventual operação da PF em Manaus

A banda CPM22 afastou o baterista Ricardo Japinha temporariamente após ele ter tido uma conversa vazada com uma garota de 16 anos.

“Após os últimos acontecimentos, decidimos pelo afastamento do nosso baterista, Ricardo Japinha, reafirmando nossa posição de não compactuar com atitudes desrespeitosas com quem quer que seja. A banda continua”, informaram no Twitter.

Japinha confirmou a veracidade da conversa com a adolescente ocorrida em 2012, mas que vazou nas redes sociais esta semana.