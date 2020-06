Baterista do CPM22, Japinha se pronuncia após conversa vazada com menor de idade

Sobre eventual operação da PF em Manaus

O baterista do CPM 22, Japinha, se pronunciou em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira (09), após uma conversa dele com uma adolescente de 16 anos serem divulgadas na web em um perfil chamado 'Exposed emo'. O termo 'exposed' é utilizado na internet por mulheres para denunciar casos de assédio.

Segundo o artista em entrevista ao Sistema Globo, o diálogo com a adolescente teria acontecido em 2012. Na época, a menina ainda era menor de idade e ele teria 36 anos. Ao ser questionado sobre o teor da conversa, o baterista afirmou que "eram brincadeiras" e que não tinham "intenção de seduzir".

No texto publicado por ele nas redes sociais escreveu: "Considerando as últimas informações que circulam na internet a meu respeito, senti necessidade de me manifestar: quem me conhece, de verdade, sabe da minha índole e do meu caráter, e que jamais agiria com intuito de machucar alguém, seja física ou psicologicamente. Abomino qualquer forma de desrespeito ou abuso contra quem quer que seja. Humildemente, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos em face de qualquer pessoa que tenha se sentido mal ou prejudicada, por algum mal entendido", finalizou.