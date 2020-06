Após polêmica com Japinha, CPM22 se apresenta sem o baterista

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

A banda CPM 22 se apresentou neste sábado (20) no festival João Rock pela primeira vez sem o baterista Japinha. Ele teve uma conversa com uma adolescente, de apenas 16 anos, vazada em um perfil na internet.

A transmissão do festival começou as 22h (horário de Brasília) pelo canal no YouTube e foi apresentado por Mauricio Meirelles, com participação da jornalista-youtuber Foquinha e do humorista Alfinete. Ninguém comentou sobre o afastamento do baterista.

Na conversa divulgada, o baterista teria mostrado interesse em conhecer a menina e falam sobre virgindade. O músico chegou a confirmar que houve o diálogo com a adolescente, mas disse que não viu maldade. Após a repercussão do caso, o CPM 22 decidiu pelo afastamento de Japinha da banda.