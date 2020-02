Criança é internada após engolir bateria de lanterna

Uma menina de sete anos engoliu uma bateria enquanto brincava sozinha em seu quarto em Guarujá, no litoral de São Paulo. Até o momento, o objeto não causou danos internos ao corpo da criança e foi expelido naturalmente.

Segundo um site de notícias do Globo, Flavia Santos, 30, mãe da criança, contou que a filha estava brincando no quarto dela quando a bateria soltou de uma lanterna. A bateria caiu do brinquedo e a menina decidiu 'chupar', como se fosse bala.

Por volta das 16h desta quarta-feira (19), a menina acabou engolindo a bateria e decidiu contar para a mãe. Flávia levou a filha para uma Unidade de Pronto Atendimento em Guarujá.

De acordo com a mãe, ela foi informada que nenhuma unidade de saúde oferece exames de endoscopia infantil na cidade e, para ser atendida, ela deveria ser transferida para outra cidade através da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross), que não chegou a tempo. Por volta das 8h desta quinta, a bateria tinha saído do estômago e seguido para o intestino, fazendo a equipe médica optar pelo expelimento nas fezes.

A menina fez pelo menos quatro exames de raio-x para acompanhar o trajeto da bateria no sistema digestivo. Apesar do susto, a criança passa bem.