Homem suspeito de quebrar móveis e agredir policiais, leva tiros na perna em Manaus

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Um homem de identidade não revelada, levou dois tiros na perna após ter supostamente agredido um sargento e uma policial que haviam ido até a casa dele para atender uma denúncia de violência doméstica. O caso aconteceu na rua Tupiniquim da Comunidade Monte Sinai, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, no início da tarde uma equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi acionada pela esposa do suspeito, que relatou que ele estava quebrando todos os móveis da casa. Ao chegar no local, a polícia foi informada de que a situação já havia sido resolvida.

Uma hora depois, a equipe foi novamente chamada e ao chegar no local, a esposa do suspeito pediu para que ele não fosse preso, mas que fosse orientado a parar de agredir e quebrar os objetos da casa.

Neste momento, o suspeito teria batido no rosto de dois policiais, que não revidaram. Quando se preparava para uma nova agressão, um dos militares precisou atirar na perna do homem, que de imediato, foi levado para um hospital da capital para receber atendimento médico, e depois foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará a disposição da Justiça.