Pãozinho de batata roxa é fitness e delicioso; aprenda

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Durante a pandemia a busca por saúde e bem estar aumentou, assim como a busca por receitas fáceis de fazer em casa. O perfil ‘Para 2 Por Favor’ que une as duas coisas, ensinando receitas de gastronomia funcional, compartilhou como fazer pão de batata roxa. A batata é conhecida no Amazonas como cará.

Ingredientes

2 unidade(s) de batata doce roxa (tamanho médio)

2 xícara(s) de chá de goma de tapioca ou polvilho azedo

2 colher(es) de sopa de semente de chia

1 colher(es) de café de sal

8 colher(es) de sopa de azeite

1 colher(es) de sopa de orégano seco

1 colher(es) de sopa de água

Modo de Preparo

Primeiramente descasque e corte em rodelas as batatas. Leve à panelas, cubra de água e cozinhe até ficarem macias.

Descarte a água e una as batatas e todos os demais ingredientes com excessão da água em um processador. Processe até a massa começar a se incorporar. Acrescente a água e termine de processar até ter uma massa homogênea e completamente roxa.

Se fizer sem processador, repita o mesmo processo só que num bowl misturando com a mão até incorporar todos os ingredientes.

Separe em porções menores, do tamanho que desejar (fiz do tamanho de pão de queijo tradicional), enrole e disponha em uma forma com espaço de 2 dedos entre cada e leve ao forno pré aquecido a 180°C por 15 min (cuidado, se assar demais eles ficam mais durinhos).