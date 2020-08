Morte de soldado do Exército em Manaus continua sem respostas

Manaus/AM - Os familiares do soldado Jhonata Corrêa Pantoja, 18, encontrado morto no 7º Batalhão do Exército no dia 8 de agosto, negaram que estejam recebendo assistência da guarnição como emitido em nota para a imprensa.

A mãe do jovem contou que até o momento nenhum assistente social ou psicológico foi até a casa da família. Ela disse também que os pais estão em ‘estado de choque’ desde a morte de Jhonata.

Outro questionamento apontado pelo tio do jovem é que em uma das notas cita que a vítima recebeu atendimento no Batalhão após ser encontrado pelos colegas, já em em outra é informado que ele foi levado para o Hospital 28 de Agosto.

Os familiares suspeitam de assassinato após notarem que o corpo do jovem estava com vários machucados. As investigações sobre a morte do soldado continuam em andamento.