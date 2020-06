Polícia apreende 11 toneladas de pescado em embarcação no Amazonas

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - Policiais do Batalhão Ambiental apreenderam cerca de 11 toneladas de pescado e, aproximadamente, 20 metros cúbicos de madeira, na manhã desta sexta-feira (12), no Porto do São Raimundo, zona oeste da capital.

O material foi apreendido em duas embarcações distintas, a Calipso 1 e Vera Lúcia, ambas oriundas do município de Tapauá. Nenhum dos barcos tinham os documentos necessários para a comercialização.

De acordo com o major do BPAMB, Santos Correia, a abordagem foi feita via fluvial e, até o momento, duas pessoas foram detidas. Em relação a outra embarcação, a abordagem, segundo o major, foi da mesma maneira e assim como o pirarucu, a madeira não possuía o Documento de Origem Florestal (DOF).

Todo o material apreendido pelo BPAMB, será doado para instituições de caridade. As pessoas foram detidas foram encaminhadas para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e posteriormente o casos será transferido para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbano (Dema).