Homem é detido e caminhão com carvão ilegal é apreendido na rodovia AM-010

Manaus/AM - Policiais do Batalhão Ambiental, apreenderam na manhã de quinta-feira (18), um caminhão baú que transportava carvão ilegal. A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina no Km 24 da Rodovia AM-010.

De acordo com a polícia, durante abordagem foi constatado que o veículo transportava quantidade significativa de carvão vegetal. Perguntado ao responsável pelo material transportado se o mesmo possuía o Documento de Origem Florestal (DOF), o mesmo informou que não possuía a documentação exigida.

Em vista dos fatos, o veículo, com aproximadamente 380 sacos de 20Kg com carvão vegetal, bem como o responsável pelo veículo e pelo produto transportado, foram apresentados à Delegacia Especialziada do Meio Ambiente (DEMA), onde o responsável foi autuado por crime ambiental.