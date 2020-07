Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Ainda que de forma gradativa e “com protocolos de segurança”, a retomada das atividades escolares no Amazonas é uma decisão política, sem base em estudo técnico-científico, com pareceres de infectologistas ou epidemiologistas que dêem respaldo a essa medida. Se atende a interesses de alguns pais - cansados de ver os filhos em casa; de fornecedores, que precisam justificar um faturamento visonha mesmo no período da pandemia; ou de parcerias não republicanas, ofende aos mais básicos protocolos de segurança sanitária - entre eles, o de se preservar a saúde das crianças e de seus familiares que ficarão expostos a Covid-19.

Estranhamente, a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) foi citada nesta quarta-feira pelo governador Wilson Lima, quando afirmou que a decisão de retomar as aulas foi discutida com a fundação.

Isso em um momento em que a curva de casos de Covid vem crescendo, embora a mortandade tenha sido reduzida, o que não afasta o risco de uma segunda onda, com todas as consequências previsíveis.

UM ABSURDO

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheiro Mário Melo, disse à Coluna que a decisão de retomada das aulas neste momento é absurda, que no mínimo deveria ser amparada em parecer de epidemiologistas e sanitaristas. E alertou para os riscos da medida.

NÚMEROS DA COVID NO ESTADO

Até esta quarta-feira o total de casos de Covid 19 no Amazonas beirava os 100 mil e o número de mortos, desde o inicio da pandemia, era de 3.246, sendo 2001 em Manaus e 1.245 no interior do Estado.