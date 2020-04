Wilson Lima, o governador do lockdown

O governador Wilson Lima ameaçou interferir no direito de ir e vir das pessoas, fechamento total do comércio e outras medidas de restrição à liberdade individual e coletiva neste momento de crise na saúde. É a resposta que um governo fraco, indeciso, insipiente pode dar. Uma simples canetada - paralisando toda a atividade econômica e forçando as pessoas a se trancarem em casa - não tem o condão de reduzir a curva de crescimento da Covid-19 no Estado. Tem custo, mas não benefício.

Para ter algum efeito prático teria que, necessária e inevitavelmente, ser precedida de assistência efetiva aos mais pobres - cerca de 300 mil famílias em Manaus já estariam com a geladeira vazia.

O que a medida pode resultar- e é o mais provável - é em uma onda de protestos comandada por famintos que sairão das zonas mais pobres da cidade reivindicando pão e água.

Wilson precisa entender que governa um Estado onde o índice de pobreza é muito alto, que a desigualdade apenas cresceu no seu governo e é exposta agora nessa pandemia.

O lockdown só é apoiado pela classe média, que pôde encher a dispensa e é a responsável pelo esvaziamento das prateleiras dos supermercados. Não pelo grosso da população.

Pão e água talvez sejam o melhor remédio agora para combater a pandemia. Sem isso, o lockdown, ou fecha tudo, que o governador quer adotar, vai acabar fechando um governo que, apesar de dois anos, parece que ainda não começou…

