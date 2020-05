Universo paralelo .Esqueletos fardados saem do armário

Estamos vivendo uma realidade impensada há 35 anos, depois que os militares foram enxotados do poder e a democracia consolidou-se. De repente parecemos viver em mundos paralelos, caminhando para trás.

Quem leu recentemente a ”notícia” de que a Nasa encontrou evidências da existência de um universo paralelo, uma fake news que um site científico divulgou, e não admitiu o erro, que a gente deixou a imaginação solta. Mas a fake se enquadra no Brasil de hoje, onde um presidente governa de olho no passado, onde ninguém se reconhece, onde a história se repete, onde esqueletos fardados saem do armário vomitando ódio, ameaçando a democracia e quem a defende. Na verdade, caminhamos, como país, para trás.

As fake news são a natureza do governo e a verdade virou uma sombra, diluída pela desinformação. Toda a evolução humana parece ameaçada. As conquistas democráticas também. Sem querer ser vulgar, mas apenas parafraseando o presidente Bolsonaro, o governo dele quer “foder com o País”, nos jogar no mundo das sombras.

Quem quiser ganhar um pouco de neurônios lendo o " Mito da Caverna", de Plantão, vai entender isso...