STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

O governador Wilson Lima foi colocado no centro das investigações sobre irregularidades na compra de respiradores pelo Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, que considerou açodada a operação realizada pelo Ministério Público Estadual na última semana. O ministro não só determinou o envio do material apreendido à Polícia Federal, o que já foi feito ontem, como citou nominalmente o governador como investigado e, portanto, com foro especial no STJ.

Oa efeitos da operação denominada Apneia se voltaram contra o MP Estadual e o governo. Foi um mau momento.

Deram-se conta que atropelaram competências.

A intervenção do Ministro tornou o ar rarefeito no Palácio do Governo e no Ministério Público. Uma crise de apneia fez muita gente perder a respiração e ficar emocionalmente perturbada.

Ficou a impressão, ruim, de que se buscava, com a Operação Apneia, construir um jeitinho de resolver o problema “dentro de casa”. Mas o mundo desabou.

O governador Wilson Lima errou ao assumir durante entrevistas que a compra dos ventiladores-respiradores estava contaminada por sobrepreços, mas que era legal em razão da pandemia e da escassez do produto no mercado..

Pode pagar um preço muito alto por uma operação da qual, muito provavelmente não participou, não avalizou, mas foi induzido a dizer o que certamente não diria se tivesse tomado ciência exata do ocorrido.

Wilson tem a virtude da inocência, e o defeito de não compreender a importância do seu papel como governador.