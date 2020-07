Sobre o 'cabo' que quebrou as pernas do deputado Josué Neto

O deputado Josué Neto disse há duas semanas a amigos que lutaria pelo projeto do gás e contra o atual governo do Amazonas, ainda que alguém tentasse lhe quebrar as pernas. Falava no sentido figurado. Não imaginava que no caminho que percorria neste domingo com seu jet sky houvesse um cabo de aço submerso entre duas lanchas e que, misteriosamente, emergiu quando passava. Está hospitalizado. Cabe uma investigação sobre o cabo de aço…

DESAFIOS DA COMISSÃO DO IMPEACHMENT

A comissão do impeachment tem pela frente uma dura tarefa. A de considerar fatos que surgiram com os depoimentos dos acusados de delinquirem na compra de respiradores ou dar margem para que prevaleça a impunidade. Via de regra, o Legislativo sucumbe aos mecanismos de compensação. Espera-se que não seja o caso dos membros da Comissão, embora sobre parte deles resida a suspeita de que mantêm um relacionamento não republicano com o atual governo.

Alguns - os 6 da lista de 5% encontrada pela PF no gabinete do governador Wilson Lima - já deveriam ter declarado a suspeição e se afastado do processo, o que lhes daria, ao menos neste momento em que as investigações avançam na Policia Federal, o benefício da dúvida.