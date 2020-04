Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

‘Volta AI-5’. A loucura está nas ruas

No dia do Exército, comemorado neste domingo, abriram-se as portas dos manicômios no Amazonas e no resto do País. E toda a loucura invadiu as ruas das cidades. O que os manifestantes queriam era colocar algemas em seus pulsos, render-se ao autoritarismo, negociar a liberdade de um povo, aparelhar a tortura. Não, nunca mais viveremos os tempos...