Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Mais do que a preocupação com a falta de espaço para enterrar os que ainda não morreram, é preciso que as autoridades busquem salvar vidas, reduzir a mortandade e deixar de, com declarações intempestivas, provocar pânico na população.

A declaração do secretário tem um componente de horror e desesperança. Tudo o que a população precisa é de fé nas autoridades, de crença no futuro. E se alguma coisa deve ser dita é pedir a adesão de todos ao isolamento social, evitando as filas em torno das loterias, aglomerações em mercados e feiras, conscientizando que essa luta contra a Covid agora e uma luta de todos pela vida.

O que não se pode e não se deve é enterrar a esperança.

A mensagem correta a ser passada pelas autoridades não é sobre eventuais covas a serem abertas, mas que se todos se prevenirem, se todos se cuidarem, o vírus perderá força e a vida prevalecerá sobre a morte.Ao menos a morte prematura, que rouba nossos pais, nossos avós e nossos filhos.