Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

O Brasil enfrenta dois dilemas neste ano de 2020. A pandemia do coronavírus e a dislexia de um presidente que não se afina com a leitura correta da realidade. Bolsonaro mais parece um homem brigando com as imagens que vê no espelho da vida e não as compreende.

Essa dificuldade de Jair em compreender o processo sócio-econômico-cultural da atualidade confunde os brasileiros. E diante de uma pandemia coloca o país em risco social.

Felizmente para a população, uma reação generalizada a essa confusão mental do presidente ganha corpo nas forças representativas da sociedade e lhe impõe uma camisa-de-força.

E o aperto no nó da camisa, por governadores e prefeitos, coloca o país num impasse cujo desfecho já aponta para a renúncia de Bolsonaro. Já que o impeachment não caberia agora.

Lutar contra o vírus letal, talvez não seja tão difícil quanto controlar o desconexo presidente, que enxerga o vírus como o inimigo que rouba sua imagem, no espelho e na mídia.