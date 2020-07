Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

A composição da Comissão do impeachment não foi uma vitória do governador Wilson Lima, mas de grupos de interesse que já atuavam de forma desassombrada no governo, e que o fragmentaram mais ainda. A comissão - toda governista e já atuando velozmente - é uma prova não de persuasão do governador ou do convencimento a deputados de que não cometeu crime de responsabilidade, apontado na denúncia - mas da subdivisão de poder, que agora se estende a parlamentares com fortes interesses no governo.

Essa subfragmentação de poder enfraquece mais ainda o governador - que terá o pedido de impedimento certamente arquivado - mas deixa o Estado refém da ação desses grupos que surpreendem pela ousadia com que se infiltraram no governo e se apropriaram da máquina pública como se propriedade sua fosse.

É bom lembrar a esses grupos que essa festa pode acabar e cada um será julgado de acordo com sua desassombrada participação em negócios não republicanos.