Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

A queda de braço entre os partidos aliados ao governo e a CPI da Saúde, com sucessivas liminares obtidas na justiça, suspendendo os trabalhos da comissão, criam um ambiente de incerteza sobre as investigações e seus resultados, ao passo que alimentam a descrença da sociedade na classe política.

Não parece lógico que uma CPI tenha seus trabalhos sustados após 20 dias de atuação porque um deputado ou um grupo politico insista em ser ou indicar um ou mais de seus membros. O que é republicano - e deve ser considerado - são os resultados obtidos até aqui.

Ao Judiciário cabe interferir menos no Poder Legislativo, sequer rever seus atos a partir de interpretações inapropriadas do Regime Interno da Casa Legislativa.

Essa iniciativa em compor a CPI quando ela já havia sido constituída e andava a pleno vapor não deixa de ser suscetível de criticas, além de criar reações que o grupo politico interessado tem chamado de Fake news.

O PP, do decano Belarmino Lins, por exemplo, diz que não é contra a CPI, mas tenta mudar seus membros e participar da comissão. O que de certa forma seria legitimo, se as escolhas não tivessem sido feitas com base em uma interpretação do próprio regimento interno da Casa pelo presidente Josué Neto e referendada pela maioria de seus membros.

Ao provocar o Judiciário, atenta contra o Poder onde é representado. O Judiciário ainda há de ver com clareza o problema e com lucidez decidir que não tem competência para interferir em matéria interna corporais do Poder Legislativo. Que a CPI ande.