Ricos pastores de ovelhas cegas

As instituições religiosas travam uma queda de braço com o presidente Jair Bolsonaro, por conta do subsídio à energia elétrica para iluminar seus templos. Nesta quarta-feira o presidente chamou os chefões da bancada evangélica Silas Câmara e RR Soares e deu-lhes um sonoro não.

Bolsonaro talvez não tenha se referido ao fato, mas os números a Receita Federal apontam uma arrecadação bilionária das principais igrejas cristãs: 20,6 bilhões, números de 2011.

Para congregar num templo evangélico, por exemplo, tem de pagar o dízimo, ou 10% de tudo o que o ‘cristão’ ganha. Lá dentro ele é induzido a fazer doações e acaba pagando o trízimo ou mais.

Com 81% dos brasileiros ‘congregando’ nas duas principais instituições cristãs no Brasil, católicos e evangélicos, as igrejas se tornaram uma das maiores fontes de renda no país.

Desde 2016, os pastores destes rebanhos, que já somam 81% dos brasileiros, são definidos pela revista Forbes como multimilionários. Edir Macedo com mais de 1 bilhão de dólares.

Com tanta riqueza criaram sua própria força política e se unem a bancadas como as da “bala e do boi’ para negociar benefícios, como isenção de impostos e agora subsídio na conta de luz.