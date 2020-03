'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

O Brasil enfrenta dois dilemas neste ano de 2020. A pandemia do coronavírus e a dislexia de um presidente que não se afina com a leitura correta da realidade. Bolsonaro mais parece um homem brigando com as imagens que vê no espelho da vida e não as compreende. Essa dificuldade de Jair em compreender o processo sócio-econômico-cultural da atualidade confunde os...