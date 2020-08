Razões para Wilson Lima demitir secretário

A participação da mulher do secretário de Fazenda, Alex Del Giglio, em empresa onde o principal acionista é o proprietário da Zona Norte Engenharia, que tem contrato de R$ 2,4 bilhões com o governo do Amazonas, não é uma prova apenas de irregularidade - mostra que a atual gestão estadual desconhece limites, que avançou sobre as facilidades que o poder oferece e atenta contra o interesse público.

Ao contrário da Parceria Público-Privada (PPP), onde pessoa jurídica oferece contrapartidas e assume responsabilidade por investimentos e obras, o que ocorre na relação na qual se insere a mulher do secretário com o principal fornecedor do estado, é Parceria Publico Patógena, onde a ação é parasitária e o que produz é a degeneração do bem público.

O secretário de Fazenda pode dizer que não sabia, ou ainda alegar que é absolutamente republicana a sociedade que a mulher mantém com o empresário {que administra o Pronto Socorro e Hospital Delfina Aziz} em uma empresa de câmbio, que se trata de um negócio fora da parceria com o Estado. Mas é imoral, indecente - pelo cargo que ele, como marido ocupa na estrutura do governo.

Ademais, a empresa onde a mulher do secretário aparece como sócia - a Profit Câmbio e Serviços Financeiros Ltda. foi fundada em dezembro de 2019, quando Del Giglio já comandava a Fazenda.

Há pouco a explicar e alguma coisa a fazer. Uma delas, a demissão de Del Giglio e uma investigação dos órgãos de controle sobre o nível de atividade dessa empresa de câmbio.