Coronavírus x política e poder

Apesar de uma queda no registro de óbitos, o número de casos de coronavírus aumentou no Amazonas. Foram mais 320 só nesta segunda-feira ( Veja número total no final da coluna). Com a expansão do vírus, especialmente no interior do Estado, onde a estrutura hospitalar é precária, é possível projetar um cenário de perdas muito grandes para as próximas semanas.

E isso tudo ocorre em momento de grave tensão entre o Executivo e o Legislativo.

O inicio do processo de impedimento do governador e do vice, nesta terça-feira, não é mais importante que as alianças que poderiam ser feitas para salvar vidas, entre elas a de eleitores que sufragaram os nomes dos 24 parlamentares que hoje se ausentam de seus redutos eleitorais com receio de pegar o coronavírus.

Agora, o mais importante é um pacto pela vida. Depois, o impeachment do governador, se essa for a vontade dos deputados, que acima de ambições pessoais têm deveres com seus eleitores.

AMAZONAS E A COVID 19:

Coronavirus: 12.919 casos confirmados no estado

Coronavírus: 31 óbitos em 11/05/2020

Total de óbitos: 1.035

Coronavírus: outros 135 óbitos estão em investigação.

Fonte: Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).