PF afrouxa com tráfico e Estado não controla nem presídios

A cocaína que sai do Amazonas para abastecer o Sul do País e a Europa rende aos traficantes algo em torno de 5 bilhões de dólares/ano. É uma cifra alta, manchada por sangue, violência, pobreza e corrupção. Como a Polícia Federal desmantelou a Base Anzol e acomodou-se apenas no combate aos crimes ambientais, o tráfico da droga pelos rios do Amazonas foi facilitado e tende a ganhar uma rota mais segura para o Centro-Sul, com a abertura da BR 319. Nada contra a rodovia, necessária ao desenvolvimento do Estado, mas é uma rota nova almejada pelas organizações criminosas, especialmente o Comando Vermelho, que assumiu o protagonismo do tráfico após o desmantelamento da Família do Norte.

SUSPEITOS NA POLÍCIA

Os traficantes acabam beneficiados pelo distanciamento das policias Federal, Civil e Militar, que deixaram de produzir informações estratégicas e relatórios de inteligência. Por vaidade de uns ou suspeita de outros de que alguém de um dos lados facilita a vida dos traficantes. Na prática, falta confiança - o elo que garante que a troca de informações resultará em ações eficazes de combate ao crime e que não haverá vazamentos.

Sem essa confiança as policias param, o crime cresce, a sociedade perde.

Cabe aos governos Federal e do Estado sentarem em torno de uma mesa para chegarem a um termo, eliminando possíveis suspeitos de traírem a confiança dessas instituições e da sociedade.

ORDEM DE MATAR

Há um problema local que o Estado do Amazonas poderia resolver: a matança em Manaus - foram 115 mortes em janeiro e não 104, como havíamos divulgado - ocorre a partir de ordem de traficantes presos no Compaj. Um oficial da PM definiu o que ocorre bem na frente das autoridades: “o presídio fala, o presídio ordena”.

O problema é que ninguém quer escutar e agir. Falta, mais uma vez, inteligência.