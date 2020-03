O mau exemplo do coronel Menezes

Há um evidente clima de insubordinação às medidas de isolamento social por parte de comerciantes e empresários, insatisfeitos com a paralisia do comércio e da indústria. Mais do que proibir nova carreata marcada para segunda-feira - como fez a Justiça a pedido do MP-AM - cabe ao poder público - Estado e Município - responsabilizar associações de classe por possível aglomeração de partidários do movimento e as contaminações que venham a ocorrer.

O castigo tem que pesar no cofre das entidades de classe. Cabe a elas, em caso de desobediência, assumir o ônus por eventuais contaminações dali decorrentes.

Já foi uma irresponsabilidade a carreata realizada na sexta-feira e capitaneada pelo Coronel Menezes, superintendente da Suframa. Uma burla ao isolamento social e as regras impostas por Estado e Município para evitar a propagação do coronavírus em Manaus.

O mau exemplo de Menezes veio em um momento de propagação comunitária do vírus e na contramão de medidas adotadas pelas autoridades sanitárias para evitar que mais mortes ocorram pelo Covid-19.

Mau exemplo porque Menezes, infelizmente, é uma autoridade de Estado, comandando uma autarquia importante do governo federal na região e não se preocupou com os impactos negativos do apoio dado ao movimento e dele ter participado como agente ativo.

Seu gesto impensado pode incentivar outras pessoas a sairem às ruas. O que é lamentável.