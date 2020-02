O cerco silencioso das facções criminosas no Amazonas

Foram 104 homicídios em Manaus no mês de janeiro. Algumas mortes banais - de vizinhos incomodados com o latido do cachorro, ou do homem embriagado que atacou o amigo com uma facada. Mas 90 por cento dos casos foram ocasionados por confronto entre facções criminosas e destas com a Polícia.

Há um cerco das facções em torno de Manaus e dos municípios do Alto Solimões. É silencioso e eficaz. Começa com as invasões de terras e o domínio sobre as novas “comunidades”.

Nada disso aconteceria se não houvesse a conivência do poder econômico e do poder político com os criminosos.

Seria irresponsável dizer em qual patamar do poder politico isso ocorre - se do baixo clero ou mais acima. A facilidade com que esse "estado" paralelo age e se apropria da vontade de milhares de cidadãos, confinados nas invasões, indica, senão “passe livre”para crescer e matar, uma lamentável omissão ou incapacidade de agir dos poderes constituídos.

E o pior é o que está por vir. Há um claro objetivo dessas organizações se infiltrarem em instituições do Estado. Há, segundo informações, projeto para eleger vereadores e prefeitos que deem respaldo político às suas atividades.

Parece que chegamos a um ponto de vermos sumir o Estado e suas instituições, tal qual conhecemos.