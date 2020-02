O amigo que optou por morrer na escola

O cerco silencioso das facções criminosas no Amazonas

Foram 104 homicídios em Manaus no mês de janeiro. Algumas mortes banais - de vizinhos incomodados com o latido do cachorro, ou do homem embriagado que atacou o amigo com uma facada. Mas 90 por cento dos casos foram ocasionados por confronto entre facções criminosas e destas com a Polícia. Há um cerco das facções em torno de Manaus e dos municípios do Alto Solimões. É...