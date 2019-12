Meu mundo não existiria sem você

O uso politico do caso Alejandro

O encarceramento de Alejandro Valeiko, apontado como um dos suspeitos no homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues, foi uma decisão da justiça. Mérito da Justiça. Portanto, não é troféu para nenhum oportunista empunhar nas redes sociais. Independentemente do envolvimento direto ou não de Alejandro no homicídio, ficou evidente o uso político do episódio. Que não se esgota agora, porque a internet , com seus aplicativos tem ajudado...