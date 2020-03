Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Um 'tac' para a Umanizzare

Acusada de reaproveitar e vender para o Estado uniformes de presos e ter um passivo de mais de 200 mortos em sucessivas rebeliões durante o período em que administrou os presídios do Amazonas, a Umanizzare continuou faturando alto no governo Wilson Lima. Fora os cerca de R$ 1 bilhão que recebeu em menos de quatro anos - dados do Portal Transparência do governo do Amazonas - a empresa conseguiu um acordo generoso com a Secretaria de Administração...