Anjos e demônios

Enquanto centenas de pessoas morriam em Manaus “por desassistência” no mês de abril, período no qual a cidade tornou-se epicentro do novo coronavirus, o governo do Amazonas criava o projeto “Anjos da Saúde”. A ideia era boa: fortalecer a oferta dos serviços de atendimento aos usuários das unidades da rede pública estadual. O problema era o custo ( R$ 5 milhões) e sua aplicabilidade em um momento especialmente crítico..

O aval teria que ser dado pelo então secretario de Saúde, Rodrigo Tobias, que viu inconsistência” na proposta e negou-se a assinar o documento, o que irritou Carla Pollake, a eminência parda que circula nos corredores do palácio do governo com a desenvoltura de quem tem o comando e sabe dar ordens.

Essa reação do então secretário pode ter sido o motivo de sua demissão, semanas depois, quando foi substituído por Simone Papaiz, importada”de São Paulo por indicação de Pollake.

Uma foto em frente ao Hospital Nilton Lins, alugado pelo Estado, revela a que se prestaram “os anjos”.

A fotografia passa a ideia de exibicionismo e sarcasmo diante do quadro de dor, desassistência e morte que assolava Manaus.

No comando dos Anjos da Saúde, ela, a eminência parda, Carla Pollake…

SUSAM IGNORA CPI

Enquanto a CPI da Saúde investiga contratos suspeitos desde 26 de maio, quando foi instaurada, o governo do Amazonas persiste em vícios já apontados em levantamentos feitos pela comissão - contratos sem licitação, aditivos elevados ou gastos desnecessários ou suspeitos.

Somente este mês de junho a Secretaria de Saúde, já sob o comando de Simone Papaiz, publicou no Diário Oficial do Estado novos contratos ou aditivos cujos valores somam cerca de R$ 200 milhões. Veja abaixo: