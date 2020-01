Juiz que garantiria a justiça foi para o armário

Cumplicidade nos linchamentos de presos

Mais uma tentativa de linchamento, agora em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas. Os alvos, o pai e a madrasta de uma criança assassinada. Desta feita a policia conseguiu deter os que tentavam entrar na delegacia e evitou a repetição do episódio lamentável ocorrido em Fonte Boa, quando um preso foi linchado, esquartejado e queimado - a nova forma de desqualificar tanto a força policial quanto as demais instituições do Estado, que não conseguem prever esse tipo de...