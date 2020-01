Insegurança sem fim. O que Moro está fazendo?

Construir mais prisões - como defende o ministro Sérgio Moro - para jogar centenas de aprisionados em ambientes insalubres, contaminados e administrados pelo crime organizado, não soluciona a questão da segurança.

Da mesma forma que realizar ‘operações espetaculares’, para dar uma satisfação à sociedade, enquanto as coisas continuam como estão, não resolve as questões sociais da violência.

É preciso repensar que futuro o Amazonas e o país querem criar para os jovens brasileiros.

Mas a solução não é a apresentada até aqui. Está em mais justiça social, melhor distribuição de renda, educação sem viés ideológico - este do governo Bolsonaro, que contamina e divide o país.

Está na aplicação da justiça, pautada no que determina a lei.

Está na reavaliação do comportamento de membros do Judiciário e do Ministério Público, que precisam servir a sociedade sem que vaidades contaminem decisões e atentem contra direitos que deveriam ser protegidos.

Está no fortalecimento do Legislativo e no respeito que esse Poder, que emana do povo, merece.

Coisas que parecem cada vez mais distantes….