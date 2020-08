Governo Wilson Lima sob forte tensão

O governador Wilson Lima saiu vitorioso do processo de impeachment, mas seu governo continua envolto em sombras. Há tempestade à vista e ondas que poderão virar esse barco. Há muito pouco a comemorar. As atenções dentro do governo estão voltadas para uma possível ‘convocação’ de Gutemberg Alencar para depor sobre a compra superfaturada de ventiladores pulmonares, e um certo receio de que venham a público ligações perigosas com “Agostinho”, “Lineu”, “Tuco” e “Dona Nenê”, personagens da série global “A Grande Família”. É uma analogia, claro, mistura de ficção e realidade que o mundo da política exibe todos os dias, e que a Polícia Federal procura fazer, a partir daí, as conexões que fundamentam seus inquéritos.

NO MURO

O arquivamento do impeachment passou por ampla maioria, mas houve 6 votos contra. As abstenções representam um muro. O muro do qual se acena para os dois lados, mas é uma tentativa canhestra de iludir principalmente o eleitor, que não sabe que se abster, neste caso, é recusar assumir uma posição, é não ter convicções.