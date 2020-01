Governo do Amazonas: quanto pior melhor?

O governo tem cometido erros e pode ser responsabilizado por má gestão, seja na saúde, seja na segurança, seja no uso abusivo de reajuste a servidores em momento de alegada crise. Mas pode aprender com os erros. É visível o constrangimento diante da reação da opinião pública com o aumento da violência e do reajuste dado a um pequeno grupo de funcionários. O recuo, neste último caso, não pode ser encarado apenas como resultado dessa pressão, mas a retomada de um caminho há muito esperado - de zelo pela coisa pública, de renovação das ideias e dos costumes.

Este Portal entende que não dá para alimentar revides nem a aposta no caos. O quanto pior melhor não serve ao Amazonas, não serve aos anseios da sociedade. Mas é preciso que o governo faça uma mea-culpa e retome a boa administração, com transparência, possibilitando tanto ao parlamento - de quem parece ter estranhamente se afastado - quanto aos órgãos de controle livre acesso a todos os seus atos. So assim recuperará a confiança perdida