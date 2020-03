Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

A descoberta do local onde pessoas eram “julgadas” e executadas pelo “tribunal do crime” na invasão Monte Horebe, reforça a suspeita de que não estava nos planos do governo desbaratar a facção que atuava na área. O anúncio antecipado da operação de reintegração da posse da terra, que era para ser rápida e já dura cinco dias - permitiu que os criminosos deixassem o local sem serem importunados.

Mais do que anunciar a descoberta do local que servia como matadouro, importante teria sido uma dura resposta do Estado, com a prisão do grupo criminoso, em uma operação organizada, planejada e eficiente. O que não ocorreu. A prova está aí.

Audiência desta Coluna

