Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Um grande número de pessoas está começando a perder o medo do coronavírus. Muitas já compreendem que a maior ameaça não é a doença. É a falta de determinação do governo.

Está claro que não falta dinheiro para debelar a crise do isolamento e do atendimento de saúde.( Veja tabela e compare quanto o Estado e os Municípios receberam). Até esta terça-feira o Estado do Amazonas tinha recebido R$ 399,26 milhões, dinheiro do Fundo Nacional de Saúde.

Na rubrica do COVID-19 foram R$ 68,49 milhões repassados; mas se sabe que toda a verba da saúde está sendo direcionada para o combate à pandemia. O que falta é atitude.

O povo já está lá fora, indo às ruas, às feiras e ao comércio para buscar seu sustento. Todos cansados de esperar a ajuda de um governo confuso e amedrontado, que até aqui a única medida efetiva que tomou foi mandar que todos ficassem em casa.

Ante a ausência de ação do governo, o vírus começa a parecer um inimigo bonzinho. Na solidão do isolamento, o cidadão já acha que o inimigo pode ser quem deveria comandar essa luta crucial, mas continua impassível, distanciado de uma realidade cruel, que se não for revertida conduzirá muita gente ao cemitério. E não será para chorar os que ainda morrerão...

Wilson Lima precisa acordar da letargia. Precisa tomar decisões, uma delas é assumir a linha de frente da defesa do cidadão nesse momento em que a pandemia causa muitas dificuldades.

Tem gente saindo às ruas e vendo que a chuva cai, que o sol surge depois da chuva, mas está com medo do amanhã. São pessoas que esperam que Wilson Lima acene com a esperança, que pode estar em uma frase: "a situação é difícil, mas o governo está lutando por vocês, está desenvolvendo pesquisa e ações para deter a pandemia, Nós não abandonaremos vocês…”. O povo espera um gesto do governador, o povo quer esperança, atitude…