Deputados divididos quanto ao impeachment do governador Wilson Lima

Os deputados da base do governo avaliam com preocupação o pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Por enquanto há uma maioria folgada para impedir que o pedido passe nas comissões técnicas da casa, mas os parlamentares temem a pressão das ruas e isso é um indicador de que convicções podem ser alteradas ao sabor do humor da opinião pública.

@@@

O pedido de impeachment de Wilson Lima é um fato inédito no Amazonas. Ainda mais tendo ocorrido no primeiro ano de um governo que venceu as eleições com uma proposta de mudança das velhas práticas políticas.

@@@

As expectativas de quem votou para derrotar o grupo político há 50 anos no poder, foram desfeitas em menos de um ano. E poderiam escorrer pelo ralo se o legislativo não fosse tão previsível.

@@@

Wilson pode virar esse jogo, mas antes precisa mudar, aliar suas atitudes com o discurso de campanha e mostrar capacidade de gestão, que é o calcanhar de Aquiles de seu governo