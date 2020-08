Delegacia de Combate à corrupção? Onde? Como ?

A delegacia anticorrupção, instalada em vários Estados e que será oficializada esta semana no Amazonas, com votação anunciada pela Assembléia Legislativa, nasce com um vício: está dentro da estrutura de governo, com agentes nomeados pelo governo. Que corrupção vai investigar, prevenir ou reprimir?

Fora o risco de se transformar em instrumento político de intimidação de prefeitos e empresários não alinhados ao governador de plantão.

Se a ideia, lançada ainda pelo ex-ministro Sérgio Moro, é compartilhar com os Estados recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, então que se buscasse outros meios, não o de inchar a máquina pública a pretexto de criar uma delegacia que já nasce fora do mundo real. Ou dentro dele, instrumentalizada por ele.