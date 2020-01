Cumplicidade nos linchamentos de presos

Mais uma tentativa de linchamento, agora em Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas. Os alvos, o pai e a madrasta de uma criança assassinada. Desta feita a policia conseguiu deter os que tentavam entrar na delegacia e evitou a repetição do episódio lamentável ocorrido em Fonte Boa, quando um preso foi linchado, esquartejado e queimado - a nova forma de desqualificar tanto a força policial quanto as demais instituições do Estado, que não conseguem prever esse tipo de evento..

O desejo de matar vem sendo alimentado desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, seja na sua histérica busca de separar o bem do mal ao seu modo, seja armando a população em nome de uma auto-segurança discutível.

É lógico que não se deve compactuar com crimes, mas matar um suposto criminoso, que está dentro de uma delegacia sob tutela do estado, é um crime duplamente qualificado e como tal seus autores devem ser punidos com rigor.

Espera-se que a investigação em curso deixe claro que ninguém sabotou a justiça, facilitando o acesso a delegacia e a ;posse do preso pela turba assassina..