CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

A CPI da Saúde entrou nos porões da Susam e encontrou o caminho que deve levar ao duto por onde circula o dinheiro de contratos sem cobertura, que alimenta o caixa de empresas de fachada ( ou não) e compromete agentes públicos agora investigados. “Estamos unindo as pontas de fios soltos”, diz um dos parlamentares que compõem a comissão.

Em um ambiente contaminado pela forte presença de roedores, os fios descapelados podem gerar um grande apagão no governo do Amazonas, e pedido de afastamento do governador Wilson Lima junto ao Superior Tribunal de Justiça, caso seja comprovado seu envolvimento nas irregularidades.

A CPI, que deixou de ser o foco da imprensa e de preocupações de governistas depois de instalada a Comissão do Impeachment contra o governador, composta em sua maioria por deputados citados em lista que supostamente os relacionam a negociatas - avança ameaçadoramente sobre um governo aparentemente leniente com as irregularidades encontradas. “É um lodaçal”, diz outro parlamentar.

O cerco se fecha num ritmo acelerado, enquanto de outro lado a Polícia Federal extrai dados de celulares apreendido durante operação Apneia, de busca e apreensão, realizada em 10 de junho pelo Ministério Público Estadual e que acabaram sendo entregues à PF por determinação do Ministro Francisco Falcão.

Nova Operação da Policia Federal, CGU e MPF foi realizada em 30 de junho, inclusive na casa do governador Wilson Lima, que teve os bens bloqueados.

A soma das duas investigações - MPF, CGU e PF com a da CPI da Saúde formam uma bomba relógio com data marcada para explodir.