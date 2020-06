CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

O problema do presidente Bolsonaro não está “nos comunistas”, que são um grupo pequeno e sem expressão. Nem no Congresso, que há muito estabeleceu um modelo de trocas que mina sua gravidade entre os poderes. Por meiose, tornou-se, por conveniência, apêndice do Executivo. Não reside também no Supremo, que ao interferir através de decisões monocráticas em ações do Executivo ou do Legislativo, mina sua autoridade, já bastante...