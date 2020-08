Coronavirus continua matando em Manaus

Faro, 43 anos, começa, no primeiro dia, a tossir. No segundo tem febre e no quarto está com os pulmões comprometidos. No sexto dia morre no hospital Santa Júlia. Causa: Covid 19. Não se vai discutir aqui as falhas no tratamento, a forma imoral com que alguns planos de saúde tratam seus usuários, a precariedade do atendimento hospitalar, mas a forma como o Estado vem encarando um problema de saúde grave: a covid está aí e, muito provavelmente, as subnotificações cresceram.

O Amazonas saiu da faixa vermelha e amarela - apesar do entorno de Manaus apresentar um crescimento de casos.

Rio Preto da Eva, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea, Novo Airão e Itacoatiara são Zonas Metropolitanas e “quase” bairros de Manaus. Portanto, pólos que não podem ser separados da contagem da Covid na capital. São partes da cidade, suas economias são um vai-e-vem de pessoas e negócios. Essa gente está morrendo. Manacapuru parece, claramente, o epicentro da epidemia no Estado.

SEM O VERMELHO

Não se deseja pintar o mapa do Amazonas de vermelho. Não se quer isso. O que se defende é a necessidade de ser racionais, de ter responsabilidade com a saúde pública, de dar um salto de qualidade no atendimento da população, com testes em massa para tomar medidas que atendam tanto aos interesses dos empresários quanto dos trabalhadores.

O caso da volta às aulas, sem a aplicação de testes em massa, ao menos em alunos e professores da rede pública estadual é uma irresponsabilidade sem tamanho e com consequências previsíveis…