Carlos Almeida é o Coringa

O impeachment do governador Wilson Lima e de seu vice Carlos Almeida pode prosperar em ambiente de falta de governabilidade e de intenso jogo politico. O avanço da pandemia de coronavirus - o Amazonas já contabilizava nesta segunda-feira cerca de 600 mortes - e a incapacidade da rede hospitalar de atender a demanda por leitos em Utis - deram dimensão ao pedido de destituição, com ampla repercussão nas redes sociais. Se isso se tornar uma febre, o processo vai andar célere, com resultado previsível.

O governo, sem apoio popular, reage de forma demorada e tímida. O que aponta para divisões internas, com vários grupos disputando fatias de poder.

O vice-governador Carlos Almeida aparece nesse jogo de cartas como o Coringa. Dependendo das combinações que está fazendo para chegar ao poder - constituiu advogado próprio, o que torna sua defesa independente do governador Wilson Lima - muito provavelmente alcançará seu objetivo por via judicial.

A razão é simples: não há previsão constitucional para o impedimento do vice. Ou Temer, que assinou todos os atos considerados “crimes de responsabilidade” pela ex-presidente Dilma, também teria sido destituído e novas eleições realizadas.

Evidentemente que o cenário que está sendo desenhado, para deleite do vice governador, não é o melhor para o Amazonas, envolto em uma crise policia que tende a se agravar com Carlos no poder, além da questão econômica, com desemprego e recessão a partir de julho-agosto. Com Wilson é ruim, pior sem ele, caso não seja possível mudar o governo como um todo…