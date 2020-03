Bolsonaro provoca e amazonenses e tem forte reação de Arthur

Causou espanto e apreensão o anúncio do presidente Bolsonaro de estudar a criação de uma zona franca no arquipélago do Marajó, no Pará. Para quem combate abertamente a nossa Zona Franca de Manaus, a mudança do capitão sinaliza que ele, ou quer testar os amazonenses ou os intimidar.

Nesta sexta-feira o prefeito Arthur Neto reagiu com preocupação ao anúncio de Bolsonaro, sobretudo pela logística marítima, que é gargalo para Manaus, mas amplamente favorável aos paraenses.

Experiente em embates pela ZFM em Brasília, Arthur analisa que a proximidade que Marajó tem com o mar, “é a chave para baixar custos e levar vantagem na concorrência conosco”.

A ZFM já beneficia dois polos no Amapá, na capital Macapá e no porto de Santana, vizinha ao Marajó. Uma nova ZF, na foz do rio Amazonas, traria a logística para ampliar esse complexo.

Se o alerta para a Zona Franca estava amarelo com a reforma tributária e o jogo de intimidação do governo, agora passa ao vermelho ‘piscante’ com a ideia malévola do Jair.