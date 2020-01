Bolsonaro abandona Amazonas para favorecer indústria paulista. Amazonenses, reajam!

A luta em defesa do polo de concentrados do Amazonas ficou difícil. As perdas estão aí: debandada de industrias e desemprego. O lobby contra o modelo envolve até mesmo a ralé paulista, incrustada numa desconhecida Alfrebras, que contempla interesses da industria de refrigerantes de São Paulo. A fraqueza do governo Bosonaro, sob pressão dos paulistas e de seu ministro :Paulo Guedes, desmobiliza um centro agrícola importante no Amazonas - o da cana de acúcar, inviabiliza a produção de concentrados e cria mais desempregos.

Louve-se a postura dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga - o primeiro sob forte ataque dos empresários paulistas pelo pecado de defender os incentivos dados ao polo de concentrados.

É hora dos amazonenses reagirem pelo único canal que motiva Bolsonaro a tomar decisões que favorecem o Brasil: as redes sociais. Todos têm que mandar um recado para o presidente: O Amazonas votou no senhor acreditando que o desenvolvimento da região não seria tungado e que seu governo representava o inicio de um tempo de prosperidade e esperança,

A produção de cana-de-açúcar em Presidente Figueiredo, o guaraná de Maués, as fábricas da Coca Cola e da Ambev em Manaus, são provas de que a ZFM é diversificada e que o modelo se aprimora.

Mas o que enfrentamos hoje é uma visão ‘vesga’ dos produtores do Centro-Sul.

Com campanhas de mídia difamatórias e mostrando a realidade distorcida, os sulistas querem acabar com um polo que exporta para toda a América latina, só para garantir sua fatia no país.

O governo Bolsonaro precisa entender que a difamação da Zona Franca é fruto do preconceito regional, e da visão retrógrada dos que acham que não temos direito de progredir.